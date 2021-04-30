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Oteller kapanmada açık mı? Müşteri kabul ediyorlar mı?
81 il genelinde 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu tarihler arasında oteller açık mı? Müşteri kabul edebilecek mi? A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi. Oteller kısıtlama süresince zorunlu seyehat edenlere hizmet verilebilecek. e-Devlet üzerinden belge zorunluluğu var.