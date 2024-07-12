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Otel fiyatları erken rezervasyonun altına düştü! Tatilciler aradaki farkı alabilir

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 12.07.2024 13:04
Turizm bölgelerine beklenen talep olmayınca turizmciler otel fiyatlarında indirim yaptı. Bazı oteller erken rezervasyon fiyatlarının da altına düşünce tatilciler farkı talep etti. Peki fiyat farkı için ödeme yapılıyor mu? Detaylar haberimizde...
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