Otel fiyatları erken rezervasyonun altına düştü! Tatilciler aradaki farkı alabilir

Turizm bölgelerine beklenen talep olmayınca turizmciler otel fiyatlarında indirim yaptı. Bazı oteller erken rezervasyon fiyatlarının da altına düşünce tatilciler farkı talep etti. Peki fiyat farkı için ödeme yapılıyor mu? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN