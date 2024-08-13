13 Ağustos 2024, Salı
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Ortadoğu'daki gerilim ve ABD'de beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl nasıl etki edecek? Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş A Haber'de tarih verdi
Ortadoğu'da yükselen gerilim ve Amerika Birleşik Devleti'nde beklenen enflasyon rakamları altın fiyatlarında nasıl etki edecek? Ortadoğu'daki gerilim piyasaları nasıl etkiliyor? Altında yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi. Peki, altın ve dolar fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş, gram altın ve dolar fiyatları için saat ve tarih vererek açıkladı. İşte detaylar...