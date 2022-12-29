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Orta gelirliye konutta sona doğru

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 13:34
Orta ve orta üst gelir grubuna konut projesinde hangi aşamaya gelindi? Bakan Kurum'un ocak ayı başında açıklayacağı projenin detayları neler? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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