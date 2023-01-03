03 Ocak 2023, Salı
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Orta gelirliye konut kampanyası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi. Kampanya ile ilgili merak edilenleri A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu Doç. Dr. Abdülkadir Develi aktardı.