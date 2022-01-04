Orman yangını ile mücadele için dev adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla hava araçları ihalesine çıktı. Yeni kiralık filoda kaç hava aracı olacak? Alevlere hangi araçlarla müdahale edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.