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Orduda dalgalı elektrik santrali kurulacak! Dünyanın en büyüğü Türkiye’de tek

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 16:29
Türkiye'de ilk defa dalgalı elektrik santrali kurulacak. Santralin yatırım bedelinin 150 milyon dolar olması planlanıyor. Detaylar A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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