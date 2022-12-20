Ordu’da Dalgalı Elektrik Santrali kurulacak

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin ilk, "Dalgalı Elektrik Santrali"nin kurulması için kollar sıvandı. 150 milyon dolara yapılacak projeyle Karadeniz’in hırçın dalgaları enerjiye dönüşecek