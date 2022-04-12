Online bilet şikayetleri arttı! Bilet alırken nelere dikkat edilmeli?

Son dönemde online bilet satış platformlarıyla ilgili şikayetlerde büyük artış yaşandı. Tüketici şikayetlerinin en başında gelen konu parası ödenen biletin alınamaması oldu. Gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan değerlendirdi.

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