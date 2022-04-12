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Online bilet şikayetleri arttı! Bilet alırken nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 15:39
Son dönemde online bilet satış platformlarıyla ilgili şikayetlerde büyük artış yaşandı. Tüketici şikayetlerinin en başında gelen konu parası ödenen biletin alınamaması oldu. Gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan değerlendirdi.
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