30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Online alışverişte fiyat oyununa dikkat! Ürün aynı fiyat farklı

Online alışverişte fiyat oyununa dikkat! Ürün aynı fiyat farklı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 14:25
Güncelleme:30.01.2021 14:39
Marketlerdeki ürünlerin arasındaki fiyat farkı online alışverişe de yansıdı. Ürünlerin arasındaki fark 20 TL'ye kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan fiyat farkını araştırdı.

Pandemiyle birlikte internet üzerinde alışveriş arttı. Hal böyle olunca tüketiciler dikkat etmeye başladı. Tüketiciler birçok üründe fiyat farklarının olduğunu ifade ediyor.

Peki hangi ürünler arasında fiyat farkı var? Gerçekten böyle bir durum var mı? Toz deterjan 3 farklı sitede farklı fiyatla satılıyor.

Yine farklı bir markanın toz deterjan fiyatları araştırıldı ve 5 farklı fiyat ortaya çıktı. 6 kiloluk ürün arasında neredeyse 20 liraya yakın fiyat farkı var.

Sıvı deterjan incelendiğinde ise farklı sitelerde yine ortaya 5 farklı fiyat ortaya çıkıyor. Bir sitede fiyatı 26 lira olan aynı ürün diğer sitede 19 liraya satılıyor.

2 kiloluk bir un incelendiğinde ise tablo yine değişmiyor. Tüketicinin karşısına aynı manzara çıkıyor. 5 faklı sitede aynı ürün farklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milyonları ilgilendiriyor! Fiyat oyununa dikkat
Milyonları ilgilendiriyor! Fiyat oyununa dikkat
İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
İstanbul’da kiralar fırladı! 1 yıldır boş...
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Bu projeyle Türkiye 17 milyar TL kazanç sağladı
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek?
Bakan Dönmez'den ihracat açıklaması
Bakan Dönmez'den ihracat açıklaması
Rusya'ya ilk ihracat treni
Rusya'ya ilk ihracat treni
Kamu işçilerine ödemeler bugün
Kamu işçilerine ödemeler bugün
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi?
İkinci el otomobilde fiyatlar düşecek mi?
İşte 2021 yılı enflasyon tahmini!
İşte 2021 yılı enflasyon tahmini!
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem
Altında karekod dönemi
Altında karekod dönemi
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde!
Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde!
Daha Fazla Video Göster