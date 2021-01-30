Online alışverişte fiyat oyununa dikkat! Ürün aynı fiyat farklı

Marketlerdeki ürünlerin arasındaki fiyat farkı online alışverişe de yansıdı. Ürünlerin arasındaki fark 20 TL'ye kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan fiyat farkını araştırdı.

Pandemiyle birlikte internet üzerinde alışveriş arttı. Hal böyle olunca tüketiciler dikkat etmeye başladı. Tüketiciler birçok üründe fiyat farklarının olduğunu ifade ediyor.

Peki hangi ürünler arasında fiyat farkı var? Gerçekten böyle bir durum var mı? Toz deterjan 3 farklı sitede farklı fiyatla satılıyor.

Yine farklı bir markanın toz deterjan fiyatları araştırıldı ve 5 farklı fiyat ortaya çıktı. 6 kiloluk ürün arasında neredeyse 20 liraya yakın fiyat farkı var.

Sıvı deterjan incelendiğinde ise farklı sitelerde yine ortaya 5 farklı fiyat ortaya çıkıyor. Bir sitede fiyatı 26 lira olan aynı ürün diğer sitede 19 liraya satılıyor.

2 kiloluk bir un incelendiğinde ise tablo yine değişmiyor. Tüketicinin karşısına aynı manzara çıkıyor. 5 faklı sitede aynı ürün farklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor.