Okul yemek ücretlerine fahiş zam

Özel okullar, yine velilerden talep edilen fahiş ücretlerle gündemde. Ama bu kez konu eğitim için ödenen miktar değil. Yemek ücretlerine yapılan, fahiş oranlardaki zamlar. Bazı okullarda, bir önceki yılın 3 katına varan oranlarda ücret talep ediliyor.

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