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Okul yemek ücretlerine fahiş zam

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 10:01
Özel okullar, yine velilerden talep edilen fahiş ücretlerle gündemde. Ama bu kez konu eğitim için ödenen miktar değil. Yemek ücretlerine yapılan, fahiş oranlardaki zamlar. Bazı okullarda, bir önceki yılın 3 katına varan oranlarda ücret talep ediliyor.
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