Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretleri ne zaman açıklanacak?

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala veliler ve okullar arasında servis ücreti anlaşmazlığı var. Henüz yeni eğitim dönemi için ücretler belirlenmedi. Peki yeni rakam kilometre bazında ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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