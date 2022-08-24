24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretleri ne zaman açıklanacak?

Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretleri ne zaman açıklanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 09:58
Okulların açılmasına kısa bir zaman kala veliler ve okullar arasında servis ücreti anlaşmazlığı var. Henüz yeni eğitim dönemi için ücretler belirlenmedi. Peki yeni rakam kilometre bazında ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Altında yön ne olur?
Altında yön ne olur?
Sosyal konutlara 240 ay taksit
Sosyal konutlara 240 ay taksit
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Sözleşmelilere kadro geliyor
Sözleşmelilere kadro geliyor
Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi?
Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi?
Borsa rekorla açıldı
Borsa rekorla açıldı
Altın fiyatlarında yön ne olur?
Altın fiyatlarında yön ne olur?
EYT’de formül sayısı teke indi
EYT’de formül sayısı teke indi
Daha Fazla Video Göster