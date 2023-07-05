Öğretmen maaşı ne kadar olacak? A Haber'de anlattı! Refah payı ve seyyanen zam eklenince...

Enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre zam ne kadar olacak? Emekli ve memur ne kadar zam alacak? 22 bin TL'nin üzerinde olanların maaşı nasıl değişecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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