Ödemeler ne zaman? Süreç nasıl işleyecek? 10 soruda kentsel dönüşüm planı

Son aylarda hükümetin de vatandaşın da öncelikli gündemi deprem oldu. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi kentsel dönüşümün tek çözüm olduğunu gösterince, uzmanların işaret ettiği İstanbul için kollar sıvandı. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için yasal düzenlemeler yapılırken, işin tıkandığı nokta olan finansman sorunu için yeni bir kampanya hazırlandı. Peki 350 bin konutun dönüşmesi hedefiyle başlatılan kampanyadan kimler nasıl faydalanacak, ödemeler ne zaman, nasıl olacak? İşte vatandaşın merak ettiği soruların yanıtları...

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