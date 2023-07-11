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Ödemeler dengesi mayısta açık verdi! 12 aylık cari açık 59.9 milyar dolar oldu

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Giriş: 11.07.2023 17:00
Merkez Bankası mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari denge mayısta 7,9 milyar dolar açık verirken son 12 ayda ise açık 59,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde resmi rezervlerde 16,6 milyar dolar net azalış gözlendi.
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