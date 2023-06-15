Ödemeler bayram öncesi yapılacak! Zam ve refah payı ne kadar olacak?

Zam ve refah payı ne kadar olacak? Emekli, asgari ücretli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette 2. randevu 19 Haziran’da. Komisyon pazartesi saat 14’te asgari ücret için bir araya gelecek. Asgari ücreti ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

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