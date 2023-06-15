15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ödemeler bayram öncesi yapılacak! Zam ve refah payı ne kadar olacak?

Ödemeler bayram öncesi yapılacak! Zam ve refah payı ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2023 09:55
Zam ve refah payı ne kadar olacak? Emekli, asgari ücretli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Asgari ücrette 2. randevu 19 Haziran’da. Komisyon pazartesi saat 14’te asgari ücret için bir araya gelecek. Asgari ücreti ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
Ödemeler bayram öncesi yapılacak
A Haber’e özel açıklamalar
A Haber'e özel açıklamalar
Kritik ekonomi toplantısı
Kritik ekonomi toplantısı
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Bayraktar TB2, ABD ve Çinli rakiplerini geçti
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
Memur maaş zammı 2023! Öğretmen, polis memuru...
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
İstanbul Havalimanından tarihi rekor
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
Kritik projede Türkiye’ye kilit rol!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları!
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Borsada yeni rekor!
Borsada yeni rekor!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Yüzde 25 kira zam sınırlaması uzatılacak mı?
Yüzde 25 kira zam sınırlaması uzatılacak mı?
Daha Fazla Video Göster