16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları O kuyularda ne kadar PETROL var? Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber'de harita üzerine tek tek anlattı

O kuyularda ne kadar PETROL var? Adana’da petrol rezervi artıyor mu? A Haber'de harita üzerine tek tek anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2023 15:51
Kapatılan kuyularda ne kadar petrol var? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, o bölgede çarpıcı açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
O kuyularda ne kadar PETROL var?
O kuyularda ne kadar PETROL var?
Davos protestolarla kapılarını açtı!
Davos protestolarla kapılarını açtı!
Gram için flaş tahmin! Rakam ve tarih verdi
Gram için flaş tahmin! Rakam ve tarih verdi
EYT’de süre sınırı yok!
EYT'de süre sınırı yok!
Başvuru nasıl yapılır? Faiz oranları ne?
Başvuru nasıl yapılır? Faiz oranları ne?
Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar
Başvurular başladı! İşte ödeme planı
Başvurular başladı! İşte ödeme planı
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?
Meriç suyundan elektrik üretilecek!
Meriç suyundan elektrik üretilecek!
Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
Konut kampanyasında ilk başvuru
Konut kampanyasında ilk başvuru
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Tarım Kredi Marketlerinde indirim
Daha Fazla Video Göster