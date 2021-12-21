21 Aralık 2021, Salı
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Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili açıklama yaptı. Be gelişme sonrası "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni düzenleme açıklaması saat kaçta?