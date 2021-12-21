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Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?

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Giriş: 21.12.2021 12:26
Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili açıklama yaptı. Be gelişme sonrası "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni düzenleme açıklaması saat kaçta?
Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?
Nureddin Nebati saat kaçta açıklama yapacak? Yeni mevduat düzenlemesi detayları neler?
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