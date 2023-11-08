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"Nükleerde hedef 4 bin 800 megavatlık güç"

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Giriş: 08.11.2023 11:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Para özel yayınında yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Bayraktar filoya yeni bir üretim gemisinin katılacağını söyledi.
Nükleerde hedef 4 bin 800 megavatlık güç
"Nükleerde hedef 4 bin 800 megavatlık güç"
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