16 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber
Avrupa ile Asya arasındaki ticarette kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası, son yıllarda küresel taşımacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Bu rota her ne kadar yılın büyük bir kısmıda buzlarla kaplı olsa da Rusya özellikle nükleer buzkıran gemileri ile bu yolu daima açık tutuyor. O gemilerden en büyüğü ve en güçlüsü ise yeni nesil nükleer buzkıran gemisi Arktika. Dünyanın yakından takip ettiği o gemi kapılarını A Haber'e açtı