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Nükleer buzkıranlar dünya ticareti için devrede! Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 10:25
Avrupa ile Asya arasındaki ticarette kuzey buz denizinden geçen Kuzey Deniz Rotası, son yıllarda küresel taşımacılık sektörünün gözdesi haline geldi. Bu rota her ne kadar yılın büyük bir kısmıda buzlarla kaplı olsa da Rusya özellikle nükleer buzkıran gemileri ile bu yolu daima açık tutuyor. O gemilerden en büyüğü ve en güçlüsü ise yeni nesil nükleer buzkıran gemisi Arktika. Dünyanın yakından takip ettiği o gemi kapılarını A Haber'e açtı
Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber ARKTİKA'YA ÇIKAN İLK TÜRK TELEVİZYONU A HABER

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Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber
Arktika’ya çıkan ilk Türk televizyonu A Haber
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