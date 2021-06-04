Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "tapuda randevu krizi" iddialarına yanıt

Son dakika haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın kuruluşlarında "tapuda randevu krizi" olduğu iddialarıyla ilgili yer alan haberlere ilişkin, "Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir." açıklaması yapıldı.