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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "tapuda randevu krizi" iddialarına yanıt
Son dakika haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın kuruluşlarında "tapuda randevu krizi" olduğu iddialarıyla ilgili yer alan haberlere ilişkin, "Yerelde yaşanan dönemsel yoğunluklar ek tedbirlerle giderilmektedir." açıklaması yapıldı.