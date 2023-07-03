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Noterde gayrimenkul satışı başlıyor! Süreç hızlanacak hafta sonu işlem yapılacak

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Giriş: 03.07.2023 10:18
Gayrimenkul satışında yeni dönem başlıyor. Bugüne kadar sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemleri 4 Temmuz itibarıyla noterlerde de gerçekleşecek. Peki vatandaş nereye nasıl başvuru yapacak? İşte tüm detaylar….
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