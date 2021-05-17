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Normalleşmede neler değişecek? Ekonomide hangi müjdeler verilecek? İşte adım adım yeni dönem

A Haber
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Giriş: 17.05.2021 10:03
Güncelleme:17.05.2021 10:26
Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanmanın ardından normalleşme sürecine girildi. Peki bu süreçte neler değişecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafa hangi müjdeleri verecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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