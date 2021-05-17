- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Normalleşmede neler değişecek? Ekonomide hangi müjdeler verilecek? İşte adım adım yeni dönem
Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanmanın ardından normalleşme sürecine girildi. Peki bu süreçte neler değişecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafa hangi müjdeleri verecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.