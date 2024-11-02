Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Donald Trump'ın ABD başkanlığına ikinci kez seçilmesi halinde ülkenin ciddi ekonomik şoklarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Krugman, Trump'ın özellikle ithal ürünlere yönelik yüksek oranda gümrük vergisi planına ve 13 milyon belgesiz göçmeni sınır dışı etmeyi içeren kapsamlı politikasına dikkat çekti.

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