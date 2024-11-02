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Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi

Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:47
Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Donald Trump'ın ABD başkanlığına ikinci kez seçilmesi halinde ülkenin ciddi ekonomik şoklarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Krugman, Trump'ın özellikle ithal ürünlere yönelik yüksek oranda gümrük vergisi planına ve 13 milyon belgesiz göçmeni sınır dışı etmeyi içeren kapsamlı politikasına dikkat çekti.
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Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi
Nobel ödüllü ekonomistten ABD seçimi analizi
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