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Nisanda emekli olan EYT'liye bayram ikramiyesi ödenmeye başlıyor

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 11:44
Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayından tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYTt'liler de bayram ikramiyelerini alacak. Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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