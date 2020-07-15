Nihat Özdemir'den 15 Temmuz mesajı: İpleri dışarıda olan zavallı bir güruh...

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Özdemir mesajında, "15 Temmuz hain darbe girişimi Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine, ekonomisine kastetmiş ipleri dışarıda olan zavallı bir güruh tarafından gerçekleştirildi. Türk milleti ise bu hain darbe girişimi karşısında gösterdiği dik duruşuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğüne el uzatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini çok büyük emeklerle kazandığı demokrasiye ne şart olursa olsun sahip çıkacağını çok net bir şekilde gösterdi." dedi.