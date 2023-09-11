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Nevşehir’de istihdamda sosyal sorumluluk adımı! Kadınlara pozitif ayrımcılık

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Giriş: 11.09.2023 16:47
Nevşehirli kadınlar hataya geçirilen yeni bir proje ile turizmin gelişmesine katkı sağlayan birçok iş kolunda çalışıyor. Öyle ki otellerde kullanmak üzere üretilen onlarca malzemede kadınların eli bulunuyor.
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Kadınlara pozitif ayrımcılık
Kadınlara pozitif ayrımcılık
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