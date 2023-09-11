Nevşehir’de istihdamda sosyal sorumluluk adımı! Kadınlara pozitif ayrımcılık

Nevşehirli kadınlar hataya geçirilen yeni bir proje ile turizmin gelişmesine katkı sağlayan birçok iş kolunda çalışıyor. Öyle ki otellerde kullanmak üzere üretilen onlarca malzemede kadınların eli bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN