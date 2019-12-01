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01.12.2019

Ne dolar ne euro, en çok kazandıran altın oldu

Son 10 yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu. Her dönemin en güvenilir yatırım aracı altın, dolar ve euroyu solladı. Kendisine güvenenleri sevindiren altın, 2009'dan günümüze yatırım yapanları en çok kar ettiren yatırım aracı oldu.

2009'da altına yapılan 10 bin TL'lik yatırım 50 bin 870 lira, aynı dönem dolara yapılan 10 bin TL'lik yatırım 37 bin 627 liraya, euroya yapılan 10 bin TL'lik yatırım ise 27 bin 535 liraya yükseldi.

Altında bir yıllık ortalama kazanç yüzde 24 olurken, 10 yıllık karşılaştırmada ise yüzde 412 getiri sağladı. Aynı dönemde dövize güvenen kaybetti. Sene başında 10 bin TL'lik dolar yatırımının karşılığı sene sonunda 10 bin 847 lira olarak kaldı. Bu rakam euroda ise 10 bin 451 lira.

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