16 Mart 2022, Çarşamba
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Nakitte düşük akaryakıt gündemde! 3600 ek göstergede 2. buluşma
Ekonomide bugün iki önemli toplantı var. Biri akaryakıt fiyatlarının da gündeme geleceği sektör temsilcilerinin toplantısı, diğeri de memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek üç bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili toplantı. Ankara'dan detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.