20 Aralık 2021, Pazartesi
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MÜSİAD’dan ekonomiye destek mesajı: Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD’dan Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir açıklama geldi. "Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz" denilen açıklamada yeni ekonomi modeline destek verildi. "Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez" ifadeleri kullanıldı.