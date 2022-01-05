05 Ocak 2022, Çarşamba
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MÜSİAD Başkanlar Toplantısı | Bakan Nebati: Büyüme trendi bu yıl da devam edecek
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye ihracat odaklı büyümeye devam edecek." dedi.