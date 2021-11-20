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Muhalefetin umudu IMF mi? Türk ekonomisinin hedef alınmasının perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.11.2021 16:57
Güncelleme:20.11.2021 17:00
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Resmi Gazete üzerinden spekülatif paylaşımlar yapması hakkında canlı yayınımıza katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi kan Müderrisoğlu değerlendirmelerde bulundu. Suat Durmuş hakkında Okan Müderrisoğlu, ‘’ya aklı durmuş ya fikri durmuş!’’ dedi.

Bakın çok net söyleyeyim durmuş bey merkez banaksı başkanlığı yapmış yılların bürokratı siyasette iyi kötü bir çizgi tutturduğunu düşündüğümüz biriydi. Fakat bu söylemleri için ya aklı durmuş ya fikri durmuş diyebilirim. Çünkü bu ifadelerin Türk ekonominse nasıl zarar vereceğini nasıl spekülasyonlar doğuracağını yetkili sorumlu makamlarda bulunmuş birinin ön göremeyeceği veya yanlış öngördüm özür dilerim diyebileceği bir konu değildir.

Netçide global bir piyasanın içindesin Türkiye'de gece yarısı olduğunda bir çok ülkede gün ve borsa işlemeleri başlamış oluyor. Önemli olan bir istikrarsız algısı oluştururken siyasete ve bürokrasiyi baskılamak dolayısıyla final piyasaları tedirgin erteme ve sarmalı dalga dalga vatandaşa yaymak için yapılmış bir açıklama olarak yorumlandı.

Durmuş yılmaz ismi bağlamında hayat tarzı hataya bakışı çizgisi memuriyeti söylemleri itibariyle bakıldığında çıkar şebekeleri adına hareket eden sözcülük yapan bir profili ben kendisiyle örtüştürmeme. Böyle bir yakıştırmayı doğru bulmam. Ama söylemlerinin neye yol açacağını bilemeyecek düzeyde yetisi olmayan bilgisi ve tecrübesi olmayan biri değil kendisi. Zaten vahim olan üzücü ve düşündürücü olanda bu.

Siyaset tatbiki rekabettir bazı konular anlar ve değerler vardır ki günlük siyasetin ve rekabetin parçası haline getirilemez. Getirildiği takdirde sözün bittiği yere gelirsiniz.

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