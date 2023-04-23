Muhalefetin doğal gaz sınavı! CHP-HDP ve İYİ Parti aynı çizgide buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğal gaz müjdesini açıklamasının ardından muhalefet liderlerinin doğalgaz keşfi ile ilgili sözleri gündem oldu. Peki keşfin yapıldığı süreçte kim ne demişti? İşte yanıtlar…

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