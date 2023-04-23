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Muhalefetin doğal gaz sınavı! CHP-HDP ve İYİ Parti aynı çizgide buluştu

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 15:33
Güncelleme:23.04.2023 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz doğal gaz müjdesini açıklamasının ardından muhalefet liderlerinin doğalgaz keşfi ile ilgili sözleri gündem oldu. Peki keşfin yapıldığı süreçte kim ne demişti? İşte yanıtlar…
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