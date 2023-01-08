MTV 1. taksit ödemesi ne zaman? Kimler ne kadar vergi ödeyecek?

2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak. Peki kim, ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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