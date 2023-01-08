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MTV 1. taksit ödemesi ne zaman? Kimler ne kadar vergi ödeyecek?

A Haber
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Giriş: 08.01.2023 13:07
2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak. Peki kim, ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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