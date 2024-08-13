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Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat' yoğunluğu

Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat' yoğunluğu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 10:28
Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadı dolayısıyla motorlu tırpan tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.
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