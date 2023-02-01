Motorine indirim geliyor! Bu geceden itibaren motorinde 1 lira 2 kuruşluk indirim

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatı için 2 Şubat Perşembe gününden itibaren indirim bekleniyor. Bu geceden itibaren motorinde 1 lira 2 kuruşluk indirim olacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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