MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! 82 kuruş indirim pompaya yansıyacak

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Motorine bu gece itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. Detayları A haber ekibinden Tülay Ayçiçek aktardı.

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