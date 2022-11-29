Motorine bir indirim daha

Motorine, gece yarısı gelen 82 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk daha indirim bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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