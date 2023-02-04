Motorine bir haftada 3 indirim! Son bir haftada 2 TL 35 kruşluk indirim

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Ancak son günlerde varil fiyatında düşüş gözleniyor. Bu da benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Son olarak bir hafta içerisinde motorine farklı günlerde 3 indirim uygulandı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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