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Motorine 71 kuruş indirim! Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi

A Haber
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Giriş: 15.03.2023 08:57
Son dakika haberleri… Araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Motorine bu gece 71 kuruşluk indirim geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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