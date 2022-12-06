06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Motorine 69 kuruş indirim geldi

Motorine 69 kuruş indirim geldi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2022 09:54
Araç sürücülerini sevindirecek bir indirim haberi motorinden geldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorine 69 kuruş indirim geldi
İslam Memiş’ten flaş tahmin
İslam Memiş'ten flaş tahmin
Zincir marketlerde büyük skandal!
Zincir marketlerde büyük skandal!
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Tahıl koridoru anlaşmasının küresel etkisi
Ezber bozan flaş tavsiye!
Ezber bozan flaş tavsiye!
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Yüksek emekli aylığının anahtarı ne?
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
Asgari ücret için kritik veri! Canlı yayında rakam verdi
İşte tablo tablo yeni maaşlar
İşte tablo tablo yeni maaşlar
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Maaşlara 5 aylık yansıması...
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Petrol bulundu! Yeni yılın en güzel...
Daha Fazla Video Göster