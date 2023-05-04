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Motorine 1 lira 30 kuruş indirim

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 08:51
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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Motorine 1 lira 30 kuruş indirim
Motorine 1 lira 30 kuruş indirim
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