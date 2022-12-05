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MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 09:16
Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş motorine gelecek olan indirimin detaylarını paylaştı.
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