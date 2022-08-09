Petrolün varil fiyatlarının son 6 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde de büyük indirim olmuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.