09 Ağustos 2022, Salı
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Motorinde 1 liralık indirim bekleniyor
Petrolün varil fiyatlarının son 6 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde de büyük indirim olmuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.