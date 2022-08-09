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Motorinde 1 liralık indirim bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.08.2022 11:49
Petrolün varil fiyatlarının son 6 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında geçtiğimiz günlerde de büyük indirim olmuştu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
Motorinde 1 liralık indirim bekleniyor
Motorinde 1 liralık indirim bekleniyor
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