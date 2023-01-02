02 Ocak 2023, Pazartesi
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Mortgage ile nasıl ev sahibi olunacak? 2023’te ev sahibi olmada düşük faiz beklentisi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Gerçek Mortgage" açıklaması piyasayı hareketlendirdi. Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.