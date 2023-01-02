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Mortgage ile nasıl ev sahibi olunacak? 2023’te ev sahibi olmada düşük faiz beklentisi

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 12:03
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Gerçek Mortgage" açıklaması piyasayı hareketlendirdi. Yeni yılda düşük faizli krediyle ev sahibi olma beklentisi arttı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
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