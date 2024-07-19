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Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! İki kademe birden arttırıldı

Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! İki kademe birden arttırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 23:57
Güncelleme:19.07.2024 23:57
Son dakika... Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
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