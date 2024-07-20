20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Moody's Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe birden yükseltti! Görünüm pozitif | Bakan Şimşek'ten net mesaj: Kararlılıkla devam edeceğiz

Moody's Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe birden yükseltti! Görünüm pozitif | Bakan Şimşek'ten net mesaj: Kararlılıkla devam edeceğiz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2024 00:51
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti!
Moody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe birden yükseltti!
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti!
Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti!
3 bin yıllık Marmara Mermeri
3 bin yıllık Marmara Mermeri
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak?
Piyasalar haftayı nasıl kapatacak?
Moody’s’in Türkiye kararı yarın!
Moody's’in Türkiye kararı yarın!
Domates tarlada 4 TL, markette 40 TL!
Domates tarlada 4 TL, markette 40 TL!
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Finans devinden dikkat çeken Türkiye yorumu
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
Zam düzenlemesi bu aya yetişir mi?
TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
TOKİ taksitlerinde %50 ödeme kolaylığı
4 milyon emeklinin gözü hesaplarda!
4 milyon emeklinin gözü hesaplarda!
Karayolları’na enerji GES’ten
Karayolları'na enerji GES'ten
Yeni vergi paketi TBMM’de
Yeni vergi paketi TBMM'de
Daha Fazla Video Göster