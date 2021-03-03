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Moody's Türkiye'de büyümenin süreceğini açıkladı! Türk ekonomisi hakkında övgü dolu sözler

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Giriş: 03.03.2021 15:08
Güncelleme:03.03.2021 15:20
Türk lirasının güçlenmesi ve Türkiye'nin büyümesi hakkında pozitif açıklamalarda bulunan Moody’s, "Ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir." açıklamasında bulundu. Türkiye hakkında olu açıklamalarda bulunan Moody’s büyümenin devam edeceğini belirtti.

Türk lirasının güçlenmesi ve Türkiye'nin büyümesi hakkında pozitif açıklamalarda bulunan Moody's, "Ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanan kararlı bir dizi ekonomik reform, orta vadede yukarı doğru not baskısına yol açabilir." açıklamasında bulundu. Türkiye hakkında olu açıklamalarda bulunan Moody's büyümenin devam edeceğini belirtti.

Moodysten Türkiyeye övgü MOODY'S'TEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ
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