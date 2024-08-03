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Mobilya sektörü işçi bulamıyor! Maaş çok tecrübeli usta yok

Mobilya sektörü işçi bulamıyor! Maaş çok tecrübeli usta yok

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 03.08.2024 11:20
Ara eleman sıkıntısı kronik soruna dönüştü. Pek çok sektörde maaş çok ancak işten anlayan personel yok. Alarm veren o sektörlerden biri de mobilyacılık. Maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıksa da işçi bulmak bir hayli zor.
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Mobilya sektörü işçi bulamıyor!
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