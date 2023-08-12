Milyonların gözü zam görüşmesinde

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü önümüzdeki iki yılı kapsayacak olan maaş zammı görüşmelerine çevrildi. Milyonlarca memur için kritik tarih 14 ağustos. Hükümetin zam teklifi ile maaş artışı talebi pazartesi günü netleşecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.